Cospito | i mafiosi e la visita dei dem | invece di scatenare la bagarre | il Pd chiarisca Senza fronzoli

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Le rivelazioni del “Fatto” non possono rimanererisposta, come se nulla fosse accaduto. E nemmeno con una risposta scontata, approssimativa, patetica. I parlamentari del Pd devono chiarire. Hanno inscenato lain aula sul caso, si sono sentiti “offesi” per le parole di Donzelli, non sono entrati nel merito. L’elemento più importante è rimasto sotto traccia. Ora ancora di più visto che il “Fatto” ha reso noto quanto accaduto nel carcere di Sassari, il 12 gennaio scorso, durante aldi quattro parlamentari dem in carcere. Si tratta di Walter Verini, Andrea Orlando, Debora Serracchiani e Silvio Lai. Quelle parole, «so che siete venuti per me, ma prima dovete parlare con loro», che avrebbe detto l’anarchico al gruppetto Pd, sono inaccettabili . “Loro” – come scrive il quotidiano – erano ...