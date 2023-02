'Ma non abbiamo mica obbedito a: l'avremmo fatto comunque , anche se non ce l'avesse chiesto'. Com'è andata 'Le celle erano chiuse, vedevamo solo le faccespioncino . Chiedevamo 'da ...Caso, Donzelli di Fdi attacca la sinistra e alla Camera scoppia la bagarre. Il... Le parole ... Colpitoschematismo, destra - sinistra, conservatori - progressisti, fallimentare... Il '...

Cospito, dallo stragista al boss: il patto dietro le proteste. Le relazioni pericolose nel carcere di Sassari ilmessaggero.it

Le posizioni dei partiti sul caso Cospito Pagella Politica

Nella nuova strategia del governo tutto è concesso contro Alfredo ... L'INDIPENDENTE

Donzelli non fa mezzo passo indietro: “Non ho violato segreti sui colloqui di Cospito con ‘Ndranghe... Il Riformista

Ecco le lettere con cui Cospito dal 41 bis dava indicazioni ai ... ilGiornale.it

Coalizzati per raggiungere un unico obiettivo: l’abolizione del 41 bis. Un patto non scritto legherebbe l’anarchico Alfredo Cospito ai boss mafiosi. Un timore reso concreto ...«Inesistente». Carlo Nordio prova a spegnere le polemiche sul carcere duro e, in un’Aula che ribolle per l’agitazione sul caso di Alfredo Cospito, chiarisce come il 41 bis ...