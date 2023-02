Cospito | Bonaccini | indegno usare strumenti riservati come clava

(Di giovedì 2 febbraio 2023) "In un paese civile nessuno merita di morire in carcere". Ma "guai a toccare il 41 bis". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia - Romagna e candidato alla segreteria nazionale del Pd, Stefano ...

Non si può, secondo"accostare il tema terrorismo e mafia a una forza politica. Vengano a vedere che cosa è accaduto in questa città (Bologna, ndr.) a proposito di terrorismo il 2 agosto ...E poi sul caso: Delmastro e Donzelli devono dimettersi . "L'utilizzo di documenti riservati ... Stefano, oltre a chiedere le dimissioni di del sottosegretario alla Giustizia Delmastro ...

Favorevoli a garantire le cure a Cospito anche i candidati al Congresso del Pd, da Stefano Bonaccini a Gianni Cuperlo fino a Paola De Micheli. Non ha preso posizione Elly Schlein, dopo che l’auto ...Per la capogruppo Pd alla Camera Serracchiani, l'on Donzelli "non può rimanere un secondo in più a via Arenula" ...