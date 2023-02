Cospito | attesa relazione pg Torino su 41 bis Bagarre politica su caso Donzelli-Delmastro

(Di giovedì 2 febbraio 2023) È atteso per oggi il parere della procura generale disulla richiesta di revoca del 41 bis su cui poi toccherà al ministro della Giustizia Carlo Nordio sciogliere la riserva, mentre Alfredo, nell'ex centro clinico del carcere milanese di Opera, dove è assistito 'ad horas' e dove va avanti con lo sciopero della fame, confida a chi è andato a trovarlo di "voler vivere" ma anche di "non sentirsela di condannare gli attacchi anarchici" che stanno infuocando il clima in Italia e in Europa (CHI È- CHI SONO GLI ANARCHICI). Potrebbe già arrivare nelle prossime ore, ma più realisticamente non prima di venerdì, la decisione del Guardasigilli sulla condizione carceraria dell'ideologo della Fai con cui da 105 giorni è in corso un braccio di ferro sul carcere duro. Con il ministro che lascia intendere di non voler arretrare ...

«Inesistente». Carlo Nordio prova a spegnere le polemiche sul carcere duro e, in un’Aula che ribolle per l’agitazione sul caso di Alfredo Cospito, chiarisce come il 41 bis ...Coalizzati per raggiungere un unico obiettivo: l’abolizione del 41 bis. Un patto non scritto legherebbe l’anarchico Alfredo Cospito ai boss mafiosi. Un timore reso concreto ...