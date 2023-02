Cospito | anticipata al 24 2 l' udienza in Cassazione | Carcere di Opera | il detenuto sta bene | Il legale | Situazione critica | non c' è più

Dda Torino invia parere su 41 bis perLa direzione Distrettuale Antimafia di Torino ha inoltrato al ministero della Giustizia il parere sul 41 bis per l'anarchico Alfredo( sulla cui ...L'articolo CASO: UDIENZA CASSAZIONEAL 24 FEBBRAIO proviene da ByoBlu - La TV dei ...

Antimafia a Nordio: per Cospito 41 bis o alta sicurezza. Il Sole 24 ORE

Meloni, Cospito sparò ancora dopo che ebbe grazia nel 1991 ... Agenzia ANSA

Il caso Cospito, tra la revoca del regime di 41 bis e la pena ... Altreconomia

Cospito, udienza Cassazione anticipata ulteriormente al 24 febbraio Adnkronos

COSPITO: ANTICIPATA AL 24 FEBBRAIO UDIENZA CASSAZIONE ... Abruzzoweb.it

Una data anticipata rispetto a quelle inizialmente previste del 20 aprile prima e del 7 marzo poi. "Una cosa interessante che non si è notata: Cospito nel 1991, già in carcere, decise di fare lo ...Alfredo Cospito deve restare al 41 bis ... è la sua forma di protesta. L’udienza è stata anticipata al 24 febbraio ma lui potrebbe non arrivare vivo a quella data - ha spiegato l’anarchico -. Se ...