Cospito | anarchici in protesta davanti al ministero della Salute

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Si è concluso senza incidenti il presidio promosso dalle realtà anarchiche di Romaal. Una manifestazione che si inserisce nel calendario di iniziative promosse a sostegno di Alfredo, detenuto nel carcere di Opera e sottoposto al regime di 41bis. In ogni caso Carlo Nordio non intende indietreggiare: "L'articolo 41 bis costituisce un elemento normativo non trattabile nei confronti di chi si trova nelle situazioni per le quali secondo la normativa vigente debba essere applicato. La possibilità di mutare questa normativa è inesistente. Ancora di più è inesistente se dovessimo collegare questo eventuale mutamento alla situazione di disordini che si sono creati in questi giorni nei confronti dello Stato".