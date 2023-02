Cos’è il Parent training | a chi può essere utile e dove si svolge

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 2 febbraio 2023) «Un genitore saggio lascia che i figli commettano errori. È bene che una volta ogni tanto si scottino le dita» Mahatma Gandhigenitori non è certo facile, ma ciò che rende questo compito ancora più complesso è, spesso, non sapere cosa fare per far crescere i propri figli in maniera sana e corretta. Qual è il genitore che vorrebbe che il proprio figlio cresca insicuro, violento o con problemi relazionali, comunicativi e sociali? Il più delle volte i genitori si spendono per dare ai figli il meglio sperando che questo sia ciò di cui hanno bisogno per crescere bene. Eppure il risultato troppo spesso è molto distante da queste premesse con figli che presentano disturbi del comportamento più o meno gravi. Non sono patologie definite, ma rappresentano un ostacolo nella loro crescita, specialmente durante i difficili anni dell’adolescenza, e nel rapporto con i ...