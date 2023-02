Cos’è e come funziona TradingView

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiè una delle risorse più interessanti da utilizzare poiché permette, a chi vuole fare trading online in maniera professionale, di fare valutazioni accurate e di agire solo dopo aver avuto dati completi e ben definiti. Grazie a questa piattaforma è possibile avere a disposizione grafici aggiornati in tempo reale, divisi per settore: uno strumento davvero utile per chi vuole avere a disposizione, in tempo reale, le fluttuazioni del mercato.non fornisce soluzioni di brokeraggio ed è per questo che deve essere integrato in un broker specifico; se vuoi saperefare puoi recarti su https://www.ibroker.it/Piattaforme/; in questo articolo ci occuperemo di scoprire meglio, in maniera pratica,può essere definito ...