“Cosa volevano farle” GF Vip 7 | Oriana Marzoli | le immagini dicono tutto Furia in rete

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 2 febbraio 2023) GF Vip 7, pubblico into con Daniele Dal Moro: l’ultima controè andata in onda nelle ore scorse. Il video sta già facendo il giro dellasollevando molte polemiche. Polemiche che non sono mancante in questi giorni. Tra alti e bassi, infatti si sono verificate liti con toni anche abbastanza alti e parole grosse volate nella casa. Poi altri momenti di riappacificazione, con abbracci e frasi molto dolci che facevano sognare ad occhi aperti i fan. Poi erano arrivate dichiarazioni molto importanti da parte dei due concorrenti, che hanno probabilmente messo un punto finale sul loro rapporto al reality show. “Meno male, posso dirti che non siamo andati avanti perché vedo certe cose che non mi piacciono, non posso dire che mi facciano proprio schifo. Quando ti dico di non volerti vedere e che non ...