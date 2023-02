Cosa succede quando si tira lo sciacquone in un bagno pubblico | i rischi per la salute

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023)re loin unpuò sembrare un’operazione priva di, ma in realtà, questa banale e meccanica azione può nascondere un pericolo in agguato, liberando germi, batteri e agenti patogeni in modo molto più diffuso di quanto si possa ipotizzare. A indagare su questo curioso aspetto uno studio, riportato sulla rivista Scientific Reports e condotto dagli scienziati dell’Università del Colorado Boulder. Il gruppo di ricerca, guidato da John Crimaldi, ha esaminato l’aerosol disperso in un modello rappresentativo dei bagni pubblici, osservando le dinamiche di trasmissione delle goccioline disperse nell’ambiente. Grazie a una serie di laser e apparecchiature fotografiche, gli ingegneri hanno visualizzato chiaramente il pennacchio di sostanze rilasciate in seguito allo scarico della ...