(Di giovedì 2 febbraio 2023) Se all’ultimo CES di Las Vegas, la più importante fiera internazionale dell’elettronica di consumo, abbiamo visto più auto che smartphone, un motivo c’è. Ed è molto semplice: il mercato delle quattro ruote si sta spostando verso la digitalizzazione e i servizi. Il possesso di una vettura lascia spazio al noleggio, alla connettività, alla funzionalità pura. L’avere è un concetto antiquato, ciò che conta è fruire, senza più pensieri: dimenticatevi bollo, assicurazione, manutenzione, parcheggio, multe. Il modello in queste immagini è laGTS Daytona Red, disponibile sulla piattaforma opensea.ioIndenne da questa migrazione di abitudini è il mercato dell’automotive di lusso, che però non è rimasto indifferente, così come l’omologo fashion biz, all’imporsi della cultura della smaterializzazione dei beni, anche dei più preziosi. E nello scostante saliscendi di fenomeni ...

Quando scegli una VPN, devi partire da un presupposto:mi offre in cambio dei miei soldi Basterebbe già una garanzia di rimborso di 30 giorni per ... oltre che all'del risparmio. Ma chi ...può fare il governo 'Ci vorrebbe un'unità di intenti a livello europeo che però appare ... Ciò che mi spaventa è che la storia ciche per domare l'inflazione o si fanno interventi di tipo ...

Cosa ci insegna il fenomeno Raven Cars sul Metaverso GQ Italia

Corso per principesse: cosa insegna la storia Laredazione.net

Il Papa su omosessualità e peccato: «Ho solo riferito cosa insegna la Chiesa» Avvenire

Cosa insegna la vita familiare al consulente finanziario Wall Street Italia

Pietro Marinelli, chi è il professore di Milano negazionista della Shoah e cosa rischia Sky Tg24

Lasciare il proprio lavoro non è mai facile, anche perché spesso è una questione identitaria: un americano su due, ad esempio, va in pensione «con la forza» ...Partendo da una semplice pioggia, fino ad arrivare al caso in cui l’auto venga completamente sommersa dall’acqua. Scopriamo quali sono i rischi che si corrono e le risposte, anche parzialmente diverse ...