Corruzione | l’Italia ha fatto grandi progressi ma c’è ancora tanta strada da fare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) di Margherita Zappatoresi conferma al 41esimo posto nella classifica di Transparency International per il 2022 sull’indice di percezione della. In vetta Danimarca, Nuova Zelanda e Finlandia, in fondo alla classifica Somalia, Siria e il Sud Sudan. Il punteggio di 56 punti raggiunto dalè un risultato che non può, di certo, ritenerci soddisfatti se paragonato a quello di altri Paesi europei come Germania, Francia o Belgio. Tuttavia, se allarghiamo lo sguardo e lo interpretiamo anche alla luce dei dati degli scorsi anni, rappresenta un segnale positivo a conferma del passo in avanti compiuto rispetto al passato. Nel 2021, infatti,haregistrare un balzo in avanti notevole, guadagnando tre punti in classifica rispetto al 2020 e un totale di 14 punti in nove anni. ...