Coppa Italia | Juve-Lazio 1-0 | bianconeri in semifinale con l’Inter

Una Juve senza squilli ma solida e concentrata supera la Lazio nei quarti diguadagnando l'accesso alle semifinali e dunque la doppia sfida con l'Inter. Match winner della gara è Bremer, a segno di testa su cross di Kostic al minuto 44, complice un'insana uscita ...TORINO - Sale l'attesa a Torino per le Final Eight diin programma dal 15 al 19 febbraio, con la finale che ha già fatto registrare il sold out di pubblico a dimostrazione della grande passione del capoluogo piemontese per la palla canestro. ...

In mezzo a mille difficoltà, ultima delle quali l’ennesimo stop di Paul Pogba, la Juve batte un colpo superando la Lazio all’Allianz Stadium e raggiungendo Inter, Fiorentina e Cremonese alle ...(ANSA) - ROMA, 02 FEB - La Juventus si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia battendo 1-0 la Lazio allo Stadium. I bianconeri, in gol nel finale del primo tempo con Bremer, affronteranno ...