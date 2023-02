Coppa Italia | Juve-Lazio 1-0 | bianconeri in semifinale con l’Inter

(Di giovedì 2 febbraio 2023) (Adnkronos) – Lantus è indi, grazie al successo per 1-0 sullaall’Allianz Stadium di Torino. A decidere il match la rete di Bremer al 44?. Iaffronteranno in. La formazione di Allegri interpreta il match con maggiore aggressività rispetto ai biancocelesti. Lagestisce il gioco ma fatica a creare occasioni nitide nel primo tempo. I padroni di casa sfiorano il gol solo con un diagonale mancini di Kostic, deviato da Maximiliano con un ottimo intervento. In chiusura di frazione, il gol decisivo. Kostic recupera un pallone respinto dalla retroguardia romana e crossa, Bremer anticipa l’uscita incerta di Maximiliano e di testa deposita il pallone in rete: 1-0. Nella ...

Serve come il pane la qualificazione alla semifinale di, dove i bianconeri affronteranno l' Inter dello specialista in trofei tricolori a nome Simone Inzaghi. Se è vero che l'uscita a ...Commenta per primo Mattia Perin , portiere della Juve, ha parlato ai microfoni Mediaset dopo il successo contro la Lazio in: 'Abbiamo dato una bella risposta dopo la gara non all'altezza contro il Monza, dal punto di vista dell'atteggiamento e del carattere siamo stati presenti e tonici. Quando siamo questi ...

la Fiorentina accoppa il Toro ed approda in semifinale di Coppa Italia e a margine assorbe il caso Amrabat gestendolo in maniera abbastanza chiara, anche mandandolo in campo e facendogli prendere ...Con una vittoria di misura, la Juventus torna al successo e conquista l’accesso alla semifinale di Coppa Italia: affronterà l’Inter Tutti si aspettavano Vlahovic e Immobile, che tornavano protagonisti ...