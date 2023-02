Coppa Italia | il derby di Ciampino dice Pomezia Quarti al completo

Leggi su seriea24

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Sarà la Fortitudoad affrontare il Real San Giuseppe in uno dei quattro accoppiamenti che mettono in palio il pass per le finali della 38esima edizione della, che per la prima volta si assegnerà con la formula della Final Four e con l’inedito campano data dalla location del PalaVesuvio di Napoli (25-26 marzo). I pometini di Julio Fernandez superano 3-2 ilAniene al PalaTarquini: decisivo un rigore trasformato da Jonas a 3’01” dal suono della sirena. LA SITUAZIONE – Gli accoppiamenti ora sono completi: i campioni in carica dell’Italservice Pesaro chiedono strada al Petrarca per difendere il titolo conquistato nella passata stagione, fra la capolista Napoli e il Sandro Abate Avellino una campana è di troppo, la Feldi Eboli vuole tener fede a un pronostico favorevole contro il discontinuo ma ...