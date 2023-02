Gli highlights e i gol di Mainz - Bayern Monaco , match valevole per gli ottavi di finale delladi2022/2023 , in cui la formazione allenata da Julian Nagelsmann ha travolto i padroni di casa mediante il netto punteggio di 4 - 0 grazie alle reti realizzate da Eric Maxime Chupo - ...Il Bayern Monaco travolge 4 - 0 il Mainz alla Mewa Arena nel match valevole per gli ottavi di finale delladi2022/2023 grazie alle reti realizzate da Eric Maxime Chupo - Moting, Jamal Musiala, Leroy Sané ed Alphonso Davies . In virtù di questo risultato i bavaresi si qualificato ai quarti ...

Konstantinos Mavropanos, che fai Autogol incredibile in Coppa di Germania Eurosport IT

Bayern ai quarti di Coppa di Germania, esordio per Cancelo e poker al Magonza Tuttosport

Coppa Germania, vince il Bayern e Cancelo è già protagonista. Ok anche il Lipsia Calciomercato.com

Ligue 1 e Coppa di Germania, le partite su Sky Sky Sport

COPPA DI GERMANIA - Union Berlino e Stoccarda accedono ai quarti di finale Napoli Magazine

I bavaresi si godono il nuovo acquisto che serve subito un assist nel 4-0 che vale il passaggio del turno. Avanza anche il Lipsia che stende l'Hoffenehim ...Coppa di Germania 2022/2023, il Bayern Monaco si sblocca: Mainz travolto 4-0 nel match degli ottavi di finale.