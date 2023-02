Contratto a chiamata

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il (o lavoro intermittente, secondo la definizione ufficiale) è un tipo dilavorativo che prevede la disponibilità del lavoratore ad essere chiamato per svolgere la propria attività solo quando necessario, senza un orario fisso di lavoro. Questooffre flessibilità sia al lavoratore che al datore di lavoro, ma presenta anche limiti e divieti da rispettare. In questo articolo, ti forniremo tutte le informazioni necessarie sui contratti a. : come Funziona? Di come funziona il poco se ne parla, sebbene sia un tipologia contrattuale molto diffusa. In questa guida descriveremo cos’è un e quali sono le regole che disciplinano questo tipo di lavoro subordinato, il cui carattere principale è l’intermittenza della prestazione, specificando quali sono i diritti e gli obblighi di entrambe le parti coinvolte ...