(Di giovedì 2 febbraio 2023) “Siamo partiti! Finalmente, in tutti idel, le ragazze tra i 14 e i 21 anni possono accederemente alla pillola contraccettiva. Per la prescrizione basta un’anamnesi ginecologica, che effettua ilo stesso senza costi aggiuntivi e guida le giovanissime ad un approccio consapevole alla propria sessualità” Lo dichiara Eleonora, presidente della IX Commissione regionale pari opportunità, che precisa: “oltre agli aspetti legati alla, il provvedimento assume grande rilevanza perché fa entrare le ragazze a contatto con i nostrie consente agli specialisti di prenderle in carico sia sui temi della, fondamentale per moltissime patologie, sia per tutto ciò che riguarda i ...

" Siamo partiti! Finalmente, in tutti iLazio, le ragazze tra i 14 e i 21 anni possono accedere gratuitamente alla pillola contraccettiva . Per la prescrizione basta un'anamnesi ginecologica, che effettua il consultorio ...Il Lazio e le altre regioni in cui la pillola anticoncezionale è gratuita Da febbraio il contraccettivo ormonale sarà disponibile gratuitamente neiLazio. La regione però non è l'unica ...

Pillola contraccettiva gratuita nei consultori regionali per le ragazze dai 14 ai 21 anni Corriere Roma

Consultori del Lazio, Mattia: “Contraccezione gratuita, così si incentiva la prevenzione e la lotta ai disturbi” Italia Sera

Lazio, pillola contraccettiva gratis nei consultori FrosinoneToday

Pillola contraccettiva gratis nei consultori del Lazio. Regione stanzia ... Quotidiano Sanità

Pillola anticoncezionale gratuita nei consultori del Lazio. La ginecologa: "Passo verso le donne" - Luce Luce

“Oggi per me è un giorno importante – conclude la Mattia – perché si completa un percorso, quello per la contraccezione orale gratuita, avviato nel 2019 con l’approvazione alla Pisana di un ordine del ...Il reverendo Enrico Trevisi, nato ad Asola (Mantova), di 59 anni, proveniente dal clero di Cremona, è il nuovo vescovo eletto di Trieste. (ANSA) ...