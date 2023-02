Consiglio d' Europa “L' Italia ritiri o modifichi il decreto Ong”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) STRASBURGO (ITALPRESS) – In una lettera indirizzata al ministro dell'Internono, Matteo Piantedosi, la commissaria per i Diritti Umani delD'Dunja Mijatovic invita il governo “a prendere in considerazione il ritiro o la revisione dellegge n. 1/2023. Le disposizioni del– si legge nella missiva – potrebbero ostacolare le operazioni di ricerca e soccorso delle ONG e, quindi, essere in contrasto con gli obblighi dell'sui diritti umani e il diritto internazionale”. La commissaria rileva inoltre che “in pratica alle navi delle ONG sono stati assegnati luoghi sicuri lontani per fare sbarcare le persone soccorse in mare, come i porti del Centro e Nord”.“Ile la pratica di assegnare porti lontani ...