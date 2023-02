Consegnato ad Ancora il nuovo 60 metri CRN M Y 141

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 2 febbraio 2023) CRN M/Y 141, ilyacht di CRN progettato e realizzato in alluminio, è statoai suoi armatori lo scorso dicembre. Lo ha fatto sapere il cantiere dopo aver completato con successo le prove in mare, con il 60m che ha salutato la Super yacht Yard die ha intrapreso la sua prima crociera nell’Atlantico in direzione Caraibi. Performance e tecnologia a bordo di CRN M/Y 141 Lo yacht si presenta subito con grande dinamismo nelle linee esterne che appaiono tese, fluide e potenti. CRN M/Y 141 adotta soluzioni tecnologiche all’avanguardia ed è il risultato del profondo know-how e del costante impegno in Ricerca e Sviluppo di CRN, che ha curato l’intera architettura navale. A questi aspetti si aggiunge l’esperienza e la creatività Made in Italy dello studio di architettura Nuvolari Lenard, che si è occupato dello sviluppo ...