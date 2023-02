Condizione abitativa | la politica non sa nulla | la proposta di un’indagine conoscitiva in Aula

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Siamo ad inizio di una legislatura che per quanto attiene le politiche abitative si presenta molto preoccupante, non che i governi che si sono succeduti negli ultimi venti anni si siano distinti, ma che un Governo e una maggioranza parlamentare nella sua prima legge di bilancio arrivasse ad azzerare i fondi contributo affitto e morosità incolpevole, ovvero gli unici, seppur insufficienti, ammortizzatori sociali nel settore abitativo, non era mai successo. Quello che constato ogni volta che mi ritrovo ad incontrare parlamentari, sindaci, assessori regionali e comunali o ministri è una assoluta mancanza anche della sola percezione della gravità della questionein Italia. Questa mancata percezione si riverbera in una attività parlamentare e di governo che porta ad una sottovalutazione dellache porta ad una ...