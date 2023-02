Comune di Dogliani | Concorso per 2 Istruttori Amministrativi

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Ildiha indetto unPubblico per la selezione di 2, in categoria C, da assegnare all’Area servizi. L’assunzione si formalizzerà con contratto a tempo pieno ed indeterminato. La scadenza per la presentazione della Domanda è prevista il giorno 2 marzo 2023, tutte le informazioni sulle prove d’esame, e come inoltrare la Candidature sono disponibili al link del Bando Integrale che riporta al sito dell’Ente stesso. Lavorare presso l’Ufficio Amministrativo comporta la gestione del patrimonio del, la redazione dei documenti contabili, fondamentale sarà interagire con gli altri Uffici Comunali al fine di garantire la trasparenze delle operazioni. Bando diE' ...