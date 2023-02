Comune di Bergamo | 38 posti per svolgere il servizio civile

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 2 febbraio 2023). Fino al 10 febbraio, aperte le candidature per giovani dai 18 ai 28 anni. Sono aperte le candidature per ilpresso i Servizi deldi, che, com’è noto, nasce come alternativa almilitare. È il 1972 quando viene riconosciuto, in Italia, il diritto all’obiezione di coscienza; ed è il 2001, a seguito della legge che sospende la leva obbligatoria, che nasce ilNazionale, unvolontario destinato a giovani, aperto anche alle donne, che “intendono effettuare un percorso di formazione sociale, civica, culturale e professionale attraverso l’esperienza umana di solidarietà sociale, attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio ...