Commisso attacca | Cairo risponde Scontro all'orizzonte fra i due presidenti

Commisso attacca Cairo e la Juventus: "Calcio italiano malato" VIDEO Tuttosport

Commisso attacca Cairo: "Ha giornali e pure una squadra... si devono vergognare" Toro.it

Commisso attacca Cairo. Lui: valuto querela Corriere Fiorentino

Coppa Italia, Fiorentina-Torino risultato 2-1. La sfuriata di Commisso, la replica di Cairo Corriere della Sera

Coppa Italia. La Fiorentina batte il Torino e vola in semifinale con la Cremonese RaiNews

"Non ce la fa proprio, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, a godersi una vittoria e a non attaccare i giornalisti. I suoi sfoghi sono diventati, per lui, quasi un mantra. Ma che barba!" ...Alla luce delle dichiarazioni rilasciate a Mediaset dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso su Urbano Cairo e le testate di cui è editore, Ast, Odg, Ussi hanno emesso ...