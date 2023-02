Come provare #coloranalysis | l’analisi del colore su TikTok

Leggi su diredonna

(Di giovedì 2 febbraio 2023) La color analysis è una tecnica che si basa sulla determinazione dei colori più in armonia con il proprio aspetto naturale. Questa tecnica viene spesso utilizzata in campo fashion e beauty per aiutare le persone a scegliere i colori più adatti a loro. In Italia la conosciamoarmocromia. L’armocromia è una tecnica molto popolare in Italia che utilizza proprio la cosiddetta analisi del, per determinare il ventaglio di colori e tonalità più adatti a una persona. Questa tecnica si basa sul concetto che ogni persona abbia una combinazione unica di caratteristicheildella carnagione, del sottotono, dei capelli e degli occhi. L’armocromia classifica le persone in quattro stagioni: inverno, primavera, estate e autunno. Ciascuna stagione rappresenta un insieme unico di caratteristiche e determina una ...