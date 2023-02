Come organizzare un garage | il trucco delle pareti e altre idee geniali

Leggi su dilei

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Ilpuò diventare molto più che un semplice box auto: anche se piccino, può essere organizzato al meglio per recuperare spazio prezioso dove sistemare tutto quello che in casa non riesce a trovare il proprio posto. Dagli attrezzi per il fai-da-te all’angolo lavanderia, passando per le immancabili scatole del cambio stagione o semplicemente ciò che non si usa più ma non si vuole ancora gettare. Tutto questo e molto altro può finire in, ben sistemato e pronto ad essere ritrovato non appena se ne ha il bisogno. Vediamo allora qualche idea geniale per sistemare ile avere tutto in ordine.ordinato: i consigli Avete un bel(e, se vivete in città, questa è davvero una grande fortuna) e volete organizzarlo al meglio per poter sfruttare ogni piccolo spazio: ci sono tantissime ...