Come non accadeva da 50mila anni | la notte della cometa di Neanderthal

Leggi su iltempo

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Cinquantamiladopo riecco lata dialla sua distanza minima dalla Terra, lontana 42 chilometri. Quella tra l'1 e il 2 febbraio è stata unaspeciale per gli astronomi e per coloro che nutrono una passione per gli astri, addirittura “la più attesa” secondo le parole di Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project, che ha tenuto una diretta sul sito web di competenza proprio per seguire passo passo i movimentistella a partire dalle 4 diora italiana. Infatti il frangente più favorevole per osservarla è stato proprio afonda, al tramontoLuna. Bisogna fare però attenzione al metodo di osservazione: in città le luci offuscano la vista e non consentono una chiara visione del fenomeno, che è ...