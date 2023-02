Come funziona il risparmio energetico degli smartphone?

(Di giovedì 2 febbraio 2023) La funzione “” è uno strumento che consente di prolungare la durata della batteria della maggior parte dei dispositivi mobili disabilitando alcune funzioni e modificando alcune impostazioni, per esempio disattivando 5G oppure diminuendo la luminosità dello schermo. Alcune applicazioni consumano batteria anche quando non vengono utilizzate direttamente e quando loo il dispositivo non viene utilizzato: si tratta delle applicazioni che restano attive in background e consumano batteria. LEGGI ANCHE > Nel 2022 è iniziata l’era dei device più duraturi e facilmente riparabilifare per aumentare la durata della batteria? Il modo migliore per risparmiare batteria, quindi, è accertarsi che questo tipo di applicazioni non stiano ...

... sono felici " assicura il fondatore - abbiamo dipendenti in servizio da 40 anni, siamouna ... "Non conosco i motivi precisi di questa situazione, ma evidentemente c'è qualcosa che non. Da ...Abbiamo già parlato di cos'è Ethereum e, quindi vedremo in maniera semplice quali sono gli indicatori tecnici per analizzare il prezzo di ETH. Gli indicatori tecnici per analizzare il ...

Che cos'è il 41 bis, dieci punti per capire Famiglia Cristiana

Dieta chetogenica: cos'è, come funziona, quali sono i pro e i contro la Repubblica

Il nuovo social Artifact apre le iscrizioni: come funziona «il TikTok per i testi» dei creatori di Instagram Open

Come funziona e cosa fare Corriere della Sera

Bonus benzina 200 euro: come funziona il contributo, a chi spetta e come riceverlo; i dettagli iLMeteo.it

window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-dcae9bd-f2e6-5dab-416e-563f8bb1256 ...Le tarme in casa sono alquanto nocive per i tessuti e abiti, ma i rimedi adatti le allontanano naturalmente senza veleni o pesticidi.