Combinata nordica | Mondiali Junior 2023 | Italia quarta nella prova a squadre maschile | oro alla Germania

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il primo titolo dei Campionatiesdiè stato assegnato in quel di Whistler Mountain (in Canada), che si è impostacon segmento di salto su trampolino piccolo HS104 e staffetta 4×5 chilometri nello sci di fondo grazie al quartetto composto da Richard Stenzel, Pepe Schula, Benedikt Graebert e Tristan Sommerfeldt. Quest’ultimo ha avuto la meglio in volata su Andreas Ottesen e Severin Reiter, rispettivamente secondo e terzo classificato in rappresentanza di Norvegia (Jens Dahlseide Kvamme, Eidar Johan Stroem e Torje Seljeset gli altri frazionisti) e Austria (Kilian Guetl, Paul Walcher e Samuel Lev i primi tre elementi della ...