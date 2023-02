Cody Rhodes | prossima fermata? Wrestlemania 39!

(Di giovedì 2 febbraio 2023) La strada è segnata, così come la via.ha vinto la Royal Rumble 2023 e diventa, di diritto, il primo e unico sfidante alla cintura di campione del mondo detenuta da tantissimo tempo da Roman Reigns. Il figlio d’arte ha trionfato nella rissa reale più lunga della WWE eliminando, per ultimo, Gunther. Una vittoria che spedisce di diritto l’American Dreamer a Hollywood, sede della trentanovesima edizione di. I fan già si fregano le mani. Tutti i risultati della Royal Rumble 2023: spicca l’affermazione di(Credit foto – WWE.com)Non c’è stata solo la grandissima affermazione dell’American Dreamer nella rissa reale del 2023. Mentresi prepara a39, infatti, altri suoi colleghi hanno scritto ...

Nella puntata di Raw post Royal Rumble ( leggete qui i risultati completi dell'evento)ha ufficialmente sfidato l'Undisputed Universal Champion Roman Reigns per un match a WrestleMania 39 , in programma sabato 1 e domenica 2 aprile, in diretta dal SoFi Stadium di Los Angeles.Uno show ricco di azione e momenti emozionanti che ha visto il rientranteentrare nella Rumble con il numero 30 e garantirsi un match titolato a WrestleMania 39 . Ecco i risultati ...

Cody Rhodes, durante l'intervista a The Bump, ha parlato del ritiro ufficiale di Tom Brady e ha affermato che vorrebbe invitarlo a WrestleMania 39.Durante la sua ultima intervista rilasciata alle telecamere WWE, il vincitore della Royal Rumble si lascia andare alla commozione parlando del main event di Wrestlemania ...