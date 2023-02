Città balneari verso ‘status’ | tra 15 giorni tavolo con Santanchè

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 2 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Ci credo moltissimo allo status dibalneare, ad avere un quadro normativo. E’ una sfida e un’opportunità e oggi mi impegno a convocare entro 15unal ministero, ascolterò il vostro network”. E’ quanto ha annunciato il ministro del Turismo Daniela, rispondendo alle richieste del riconoscimento che oltre venti centri turistici sul mare chiedono a Governo e Parlamento con una proposta di legge in fase di elaborazione. Riconoscimento che dovrebbe passare, a detta del ministro, anche per una maggiore dotazione di risorse tale da consentire ai sindaci di fare fronte al grande flusso di turisti nei mesi estivi per offrire servizi adeguati sul piano della sicurezza, per la raccolta dei rifiuti e molto altro.oggi infatti ha partecipato al summit del G20 ...