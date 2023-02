Cina | la nuova arma da laboratorio | Le super mucche | cosa cambia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Arrivano le "". Gli scienziati cinesi hanno clonato con successo tre esemplari che possono produrre una quantità insolitamente elevata di latte. Una svolta nata per aumentare l'indipendenza dell'industria lattiero-casearia cinese. I vitelli, allevati da scienziati della Northwest University of Agricultural and Forestry Science and Technology, sono nati nella regione di Ningxia nelle settimane che hanno preceduto il capodanno lunare del 23 gennaio. Stando a quanto diffuso da Ningxia Daily, lesono state clonate da vacche altamente produttive della razza frisona Holstein, originaria dei Paesi Bassi. Questi ultimi sono in grado di produrre 18 tonnellate di latte all'anno, o 100 tonnellate di latte nel corso della loro vita. All'incirca 1,7 volte la quantità di latte prodotta da una mucca ...