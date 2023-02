Ciclocross | dove vedere in tv i Mondiali 2023 | orari giornalieri | canali | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 febbraio 2023) A partire da domani, venerdì 3 febbraio, fino a domenica 5, si svolgeranno idiin quel di Hoogerheide, nei Paesi Bassi, per tre giorni all’insegna dello spettacolo e tutti da vivere, in occasione dei quali verranno assegnati i titolidi specialità. Si partirà già domani con il Team Relay (alle ore 12:30), mentre sabato toccherà alle donne junior, Under 23 maschile e donne élite, in rapida successione l’una dall’altra. Ilsi concluderà poi nella giornata di domenica con le restanti categorie che gareggeranno, a caccia dei titoli iridati. Saranno protagonisti, infatti, uomini junior, donne Under 23 e infine gli uomini élite; sette, dunque, in totale le gare previste, in occasione delle quali potremo assistere al meglio deldi ...