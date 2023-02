Ciao maschio su Rai 1 | ecco chi sono gli ospiti di sabato 4 febbraio 2023

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Torna “” su Rai 1, il programma condotto in piena notte dalla neo-conduttrice Nunzia De Girolamo. Come ogninotte, il programma condotto dall’ex parlamentare dall’ex Ministra va in onda subito dopo la conclusione della puntata di “Tali e Quali”. Un programma dove la De Girolamo intervista e raccontamaschili di grande notorietà televisiva. Glidi “” questoPer la nuova puntata tra il 4 e 5, Nunzia avrà il piacere d’intervistare la Gialappa’s Band, rappresentata per l’occasione da Marco Santin e Giorgio Gherarducci. Con i Gialappi,cresciute su Italia Uno tutte le generazioni che hanno vissuto gli Anni ’90 e il 2000, tra gag, risate e soprattutto ...