Ciao Maschio | ecco i protagonisti della terza puntata

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Fabrizio Biggio I tre ospitidisaranno… quattro! Vi anticipiamo che nel nuovo appuntamento con il programma condotto da Nunzia De Girolamo, in onda sabato 4 febbraio in seconda serata su Rai 1 dopo la finale di Tali e Quali, a raccontarsi ci sarà anche un duo. Si trattaGialappa’s Band: ad essere intervistati saranno Marco Santin e Giorgio Gherarducci, che con il “signor Carlo” hanno dato vita negli anni ‘90 e 2000 al fenomeno dei Gialappi. Il viaggio nell’universo maschileDe Girolamo vedrà inoltre la partecipazione dell’ex nuotatore e campione del mondo Filippo Magnini e di Fabrizio Biggio, il “complice” di Fiorello a Viva Rai2, nonché per anni la metà de I Soliti Idioti (faceva coppia con Francesco Mandelli). Il ...