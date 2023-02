Chiarisco sennò mi fucilano | Serena Bortone spiazza tutti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Tra gli ospiti dia Oggi è un altro giorno su Rai 1 c'era Maurizio Fabrizio, celebre autore di canzoni. Quest'ultimo è noto per aver scritto brani di successo per artisti del calibro di Renato Zero, Giorgia e Al Bano. Durante la chiacchierata, la conduttrice, appassionata d'opera, ha parlato del compositore Giacomo Puccini. Solo che, dopo qualche affermazone, per evitare che si potesse fraintendere e polemizzare, ha voluto chiarire: “Io apro e chiudo parentesimi. Non è che non amo Puccini, lo amo meno degli altri perché lo trovo troppo romantico". Maurizio Fabrizio, nel corso dell'intervista, ha parlato anche di Al Bano, per il quale ha scritto "È la mia vita", dedicata alla figlia scomparsa: “Ricordo che gliela feci ascoltare, lui si commosse e gli piacque subito, a Romina ...