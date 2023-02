Chiara Ferragni e la moda a Sanremo | l’ironia di Selvaggia Lucarelli | “Dà delle stracciarole alle altre”

Prima aveva detto che non avrebbe voluto prendere parte al Festival di Sanremo per non oscurare la presenza della moglie,, co - conduttrice di Amadeus per la prima e l'ultima serata. ...Fedez è tornato a far parlare di sé per una nuova polemica che lo vede protagonista dopo le dichiarazioni fatte su Emanuela Orlandi. Il marito distavolta ha sollevato un polverone mediatico a causa delle sue parole pronunciate recentemente nel suo podcast ' Muschio Selvaggio ', dove ha detto: " Che arte marziale inutile è il ...

Sanremo 2023, "per sopravvivere": ore d'ansia per Chiara Ferragni Liberoquotidiano.it

Chiara Ferragni e il kit di sopravvivenza per Sanremo 2023 Stile e Trend Fanpage

Chiara Ferragni paparazzata da una fan in strada. L’influencer ripubblica lo scatto e commenta così:… Il Fatto Quotidiano

Ferragnez, la piccola Vittoria e il gesto buffo per non andare a letto: «Ecco cosa fa» ilgazzettino.it

A Stasera C'è Cattelan Fedez svela come ha saputo che sua moglie Chiara Ferragni avrebbe preso parte a Sanremo 2023 ...Chiara Ferragni si prepara a partire per Sanremo: sui social arriva il dolce post di Fedez, Leone e Vittoria. Mancano ormai solo una manciata di giorni alla partenza del Festival di Sanremo 2023 e tut ...