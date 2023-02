Chiara Ferragni a Sanremo | ecco quali portafortuna ha con sé

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Tanta emozione e ansia per questa esperienza sanremese, maè pronta alla conduzione ed è già sbarcata acon il suo angoloè sbarcata ae ha portato con lei tutta una serie di. L’imprenditrice digitale condurrà al fianco di Amadeus la prima e l’ultima serata del Festival della canzone italiana e dalla città ligure si prepara per le due serate. “Non sono una conduttrice, non sono una cantante ma sarò me stessa” ha dito qualche giorno fa l’influencer. In questa avventuraha dovuto salutare momentaneamente i suoi due bambini e suo marito Fedez, che la raggiungerà nei prossimi giorni aper duettare con gli ...