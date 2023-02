Chi sono i due fratelli interrogati per l’omicidio di Thomas Bricca ad Alatri

Leggi su open.online

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Si trovano ancora in caserma adi duedai carabinieri in relazione al caso di. L’ospedale San Camillo di Roma ha confermato ieri che il 18enne è clinicamente morto. Era stato colpito alla testa lunedì alle 20 sulla scalinata della piazzetta di via Liberio nella cittadina in provincia di Frosinone. Il giovane colpito in Largo Cittadini sotto il “Girone” indossava un giubbotto chiaro. E secondo le prime indagini potrebbe essere stato scambiato per qualcun altro e colpito per errore. Due persone in sella a un motorino T-Max sifermati nel parcheggio e hanno sparato tre colpi in direzione dei ragazzi che si trovavano davanti al bar pizzeria Bria. Poirisaliti in sella eripartiti. Gli inquirenti ...