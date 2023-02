“Chi l’ha visto” | scomparsa la 16enne Arianna | il disperato appello della madre

(Di giovedì 2 febbraio 2023) News Tv. Federica Sciarelli ha parlato durante la puntata di ieri, 1° febbraio 2023, di Chidi. La ragazza ha 16 anni ed èda martedì 31 gennaio da Palidano, in provincia di Mantova. Ha fatto il suo intervento durante la puntata, laLoredana che ha lanciato unper trovare la figlia. “Chi”, è: ilLoredana ha denunciato a Chiladi sua figlia. La ragazza ha fatto perdere le proprie tracce nel pomeriggio del 31 gennaio dopo non ...

un gatto in casa, sa benissimo quanto questi animali vadano ... si è avuta una conferma di tutto questo, anche se'altitudine ...... questa è'immagine di Venezia più nota in tutto il mondo. Molti ... Molti però non sanno che il centro storico di Veneziaperso ... quindi nati - morti, poi c'è un movimento sociale, quindiva ...

Chi l'ha visto, nuovi dettagli sul caso di Elena e Luana: cosa si cela dietro ai riti satanici Today.it

Chi l’ha visto, le anticipazioni della puntata del 1 febbraio 2023 su Rai 3 TPI

Chi l'ha visto, il caso di Elena Bruselles e Luana Costantini stasera ... Movieplayer

Chi l'ha visto, scomparsa la 16enne Arianna. La madre: «Soffre di epilessia, non ha i farmaci con sè» ilmattino.it