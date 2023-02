Chi è Laura Triesto di The Voice Senior? Età | lavoro | medium | vita privata

Leggi su chenews

(Di giovedì 2 febbraio 2023)è una concorrente di The. Si è fatta notare per la sua voce potente e per la sua storia particolare che ha destato grande curiosità tra il pubblico: ecco chi è. È partita ufficialmente la nuova edizione del talent show condotto da Antonella Clerici che, per la terza stagione consecutiva, si conferma uno dei programmi di punta di Rai 1. Tra le concorrenti maggiormente apprezzate dai telespettatori e dai giudici c’è, unache ha raccontato degli aneddoti sulla sua professione. Andiamo ad approfondire le informazioni che abbiamo sul suo conto. CheNews.it, chi è: età,, biografia Nome:Cognome:Luogo di nascita: ...