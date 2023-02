Ma le notiziearrivano da Assemini non sono positive per il club rossoblùper tutto il mese di febbraio dovrà rinunciare ad uno degli uomini di maggior spessore. Gli esami clinici a cui si è ...... avrebbe volentieri fatto a meno di questo ulteriore intoppo: "Non voglio alibi e nemmeno tornare sui 15 punti di penalizzazione, anche se credo sia la prima voltauno va a dormire terzo in ...

Grifo, tegola Olivieri: i risultati degli esami dopo l'infortunio al ginocchio Calcio Grifo

Che tegola Amrabat! C'è la frattura: il comunicato della Fiorentina ... Calciomercato.com

Cagliari, tegola Nández per Ranieri: distrazione al ginocchio per El ... Centotrentuno.com

Virtus Bologna, tegola Ojeleye fuori almeno un mese Basketinside

Inter, che tegola per l'attaccante: è rottura del crociato Calciomercato.com

Ma, soprattutto, non sarà a disposizione per le prossime partite di Euroleghe Fantacalcio. Una tegola non da poco: di seguito il comunicato ufficiale del club transalpino.Albenga. Altra notizia che proviene dall’infermeria ingauna. I risultati delle analisi sull’infortunio di Nicholas Costantini, accusato durante la partita di domenica contro la Sestrese, hanno ...