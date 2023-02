Che Dio ci aiuti 7 | trama della quarta puntata | stasera su Rai1

(Di giovedì 2 febbraio 2023)sualle 21:25 Che Dio ci7 torna con la: ecco le trame degli episodi che vedremosu Rai 1 in prima serata, alle 21:25, torna Che Dio ci. Dopo l'addio di Suor Angela il convento è nelle mani di Azzurra, gli episodi in ondasono il settimo e l'ottavo. La stagione si compone di dieci puntate, in ognuna vedremo due episodi. Ecco ladi L'amore ti cambia e Le orme dei padri. Cosa VedremoEpisodio 7: L'amore ti cambia Azzurra è convinta che Suor Teresa nasconda qualcosa e mentre indaga incrocia con piacere una sua conoscenza. Intanto Emiliano è costretto a invitare Sara a una cena di gala e sembra andare …

Stasera su Rai 1 in prima serata, alle 21:25, torna Che Dio ci aiuti. Dopo l'addio di Suor Angela il convento è nelle mani di Azzurra, gli episodi in onda stasera sono il settimo e l'ottavo. La stagione si compone di dieci puntate, in ognuna vedremo

