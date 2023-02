Che Dio ci aiuti 7 | le anticipazioni trama e cast della quarta puntata

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Stasera, giovedì 2 febbraio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi Che Dio ci7, la nuova stagionefortunata fiction Rai (in onda dal 2011) con protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel primo episodiodi oggi dal titolo “L’amore ti cambia”, Azzurra continuerà ad essere convinta e certa del fatto che Suor Teresa stia nascondendo qualcosa. La nuova arrivata nel convento non convince affatto la giovane novizia interpretata da Francesca Chillemi e, proprio per questo motivo, deciderà di indagare per cercare di scoprire la verità su questo presunto segreto che starebbe nascondendo. E, nel portare avanti la sua indagine personale, avrà modo di ...

Che Dio ci aiuti, ritorna Elena Sofia Ricci ma sarà tutto molto diverso: ecco le recenti novità su Suor Angela. Continua la messa in onda della settima stagione di Che Dio ci aiuti, con le trame che ...