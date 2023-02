Che Dio Ci Aiuti 7 | anticipazioni quinta puntata di giovedì 16 febbraio 2023

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Francesca Chillemi e Valeria Fabrizidi Che Dio Ci7 7×09 - La tua vocazione – Azzurra e Suor Teresa sono alle prese con la missione che riguarda Elia, che però si rivela inconcludente. La loro collaborazione le porta però ad avvicinarsi: Azzurra rivela alla donna alcuni aspetti del suo passato e la Madre Superiora inizia a guardarla sotto una nuova luce. Emiliano si interroga sulla sua vita… è davvero felice? Sara, che si sente in colpa per aver suscitato in lui il dubbio, cerca di “compiacerlo per finta”, coinvolgendo anche Elia ma le bugie hanno le gambe corte e presto la verità viene a galla. In convento intanto arriva una donna, Loredana, la cui storia svelerà un segreto sul passato di Sara. 7×10 - Pro bono – Ludovica continua ad essere confusa su quale debba essere il suo ...

Le motivazioni non ci sono state rese note ma sicuramente saranno legate all'unica motivazionemuove il mondo, ildanaro, poiché in un suo comunicato l'Aias di Afragola ha apertamente detto ...ci aiuti 7 non delude i suoi fan e nella puntata andata in onda giovedì 2 febbraio scatta il bacio tra Emiliano (Pierpaolo Spollon) e Sara (Federica Pagliaroli). Ma la fiction salterà il ...

Ascolti tv giovedì 2 febbraio 2023: Che Dio ci aiuti 7 (21.8%), Juventus-Lazio (23.7%), Quelle brave ragazze (2.3%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv giovedì 2 febbraio 2023 Tvblog

Ascolti tv giovedì 2 febbraio: Che Dio ci aiuti, Juventus-Lazio, Splendida cornice TPI

Stasera in TV: film, serie e programmi di giovedì 2 febbraio Libero Magazine

Il ministro aggiungeva anche che il matrimonio gay è una cosa cattiva e che Dio ha creato uomo e donna per riempire il mondo e moltiplicarsi. «Dio non si è sbagliato. Ha creato l'uomo e la donna e ha ...Che Dio ci aiuti 7 non delude i suoi fan e nella puntata andata in onda giovedì 2 febbraio scatta il bacio tra Emiliano (Pierpaolo Spollon) e Sara (Federica Pagliaroli). Ma la fiction salterà il ...