(Di giovedì 2 febbraio 2023) Per adesso solo negli USA. Il piano costa 20 dollari al mese e offre più velocità e più risorse di calcolo ai sottoscrittori. L’accesso gratuito resterà disponibile....

ChatGPT Plus, la versione a pagamento del bot conversazionale WIRED Italia

ChatGPT Plus: 20 dollari al mese per la versione a pagamento HTML.it

ChatGPT Plus è ufficiale: prezzo e rollout Punto Informatico

ChatGPT meglio di Instagram e TikTok: 100 milioni di utenti attivi in soli due mesi Everyeye Tech

ChatGPT Plus è la versione a pagamento del chatbot di OpenAI. Iniziato il progetto pilota DDay.it

Microsoft integrerà GPT-4 nella versione IA di Bing (ChatGPT è basato su GPT-3.5), ma non è noto quando il motore di ricerca sarà accessibile a tutti.Heureusement, la version gratuite de ChatGPT est là pour rester, pour le moment, à côté de cet accès payant. On savait déjà depuis un certain temps que OpenAI cherche à mettre en place une formule d’a ...