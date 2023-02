Sono diverse migliaia ogni anno i bambini dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia con disturbi dello spettro autistico (ASD). Secondo ...... ma ospitino circa il dieci perdelle specie note", commenta Giulio Menegus, assegnista di ... Comuni,ed enti che si occupano di gestione ambientale. Alla fine del progetto verrà ...

Cento associazioni contro l'ISS: "Così taglierete il diritto alla cura di migliaia di bambini autistici" - Luce Luce

Carnevale di Cento 2023: programma e date Travel The Wom

Chiesa di Castellaneta. Oggi il convegno “Dio e Patria: cento anni di ... Diocesi di Lecce

Parcheggio interrato e cortili in via Trento Ecco i nodi del Pinqua ilmattino.it

Vigliano, alla festa di Sant’Antonio i cento anni dell’Associazione Carrettieri La Stampa

Il noleggio auto segnala dei numeri in crescita nel 2022, in controtendenza con la media dell'automotive in Italia.