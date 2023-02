Cento associazioni contro l’ISS | “Così taglierete il diritto alla cura di migliaia di bambini autistici”

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Sono diverseogni anno idell’asilo nido e della scuola dell’infanzia con disturbi dello spettro autistico (ASD). Secondo l’Istat, nelle scuole dprima elementareterza media se ne conterebbero addirittura 43.000, quasi l’1% degli iscritti, si cui almeno un terzo in condizioni severe. Una ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità stima che nel 2018 un bambino di 7-9 anni su 74 era compreso nell’ASD, dimostrando che il fenomeno fosse a tutti gli effetti in fortissima crescita. Sarà anche per questo che leimpegnate nella tutela delle persone autistiche sono numerose e, simente, battagliere, dato che insieme a due sindacati della funzione pubblica, hanno deciso di denunciare l’inadeguatezza del nuovo progetto dell’Istituto Superiore di ...