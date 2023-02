Celebri il fallimento | Mulè asfalta il compagno Landini | basta una frase

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Rissa sfiorata a DiMartedì nella puntata in onda il 31 gennaio su La7. Qui il clima si fa subito incandescente tra il segretario nazionale della Cgil, Maurizio, e il portavoce di Forza Italia, Giorgio. Il motivo? I 100 giorni del governo Meloni. E, soprattutto, il lavoro e l'economia. Ad aprire lo scontro,che prende le difese dei voucher per il lavoro occasionale. Posizione non condivisa dal sindacalista: "Non vorrei che il governo facesse come Totò che vuole vendere la fontana di Trevi. La decontribuzione del 2 per cento c'era già col governo Draghi e l'abbiamo ottenuta noi con le nostre battaglie – attacca da Giovanni Floris – mica l'ha fatta questo governo, che ha semplicemente messo i soldi per mantenerla. A un lavoratore dipendente non è cambiato nulla: quello che aveva gli è rimasto, con la differenza che è ...