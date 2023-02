Ceballos | la Juventus lo osserva

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Daniè in scadenza di contratto e per l’estate lapotrebbe prelevarlo per sostituire Rabiot Danipotrebbe lasciare il Real Madrid in estate, con lache sarebbe interessata al suo profilo per via del poterlo prendere a zero. Il calciatore spagnolo non rinnoverà con il club madrileno, con un amore che L'articolo

... sono già ai box e proprio durante la super sfida contro i Colchoneros, l'ex Milan,e ... Al posto di Mendy è stato scelto immediatamente. Ora la situazione non è affatto facile per le ...... ma per me tutta la mia squadra è intoccabile, ho giocatori che danno tutto, come, sono ... le parole del tecnico italiano che non ha voluto commentare la vicendae la penalizzazione ...

Juventus-Monza 0-2, le pagelle: male Gatti, Di Gregorio strepitoso numero-diez.com

Juventus-Monza, fischi per Tavecchio prima dell'inizio numero-diez.com

Fiorentina, Brekalo convocato in Coppa ma l'obiettivo è la Juventus numero-diez.com

Adani dopo Juve-Monza: "Il problema è la proposta, non gli assenti" numero-diez.com

Juve: idee scambi Lookman-Miretti e Locatelli-Odriozola, piace Gosens per giugno Blasting News Italia

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...